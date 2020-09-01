نينوى تبدأ باعمار 200 مشروع خدمي وصحي في سنجار

2020/09/01 | 10:30 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلنت محافظة نينوى، الثلاثاء، عن البدء اعادة اعمار 200 مشروع خدمي وصحي خارج الخدمة في عموم قضاء سنجار.وقال المحافظ نجم الجبوري في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، ان الملاكات الهندسية والفنية في مديرية بلديات نينوى وبالتعاون مع شركة سعد الهندسية شرعت امس الاثنين باعمار مشاريع تعود للبلديات، والصحة والتربية في قضاء سنجار بعد الانتهاء من عمليات رفع الأنقاض”.وأضاف الجبوري، أن “مبالغ تنفيذها خصصت من مبالغ صندق اعمار المناطق المتضررة التي مازالت قيد الاعمار للمرحلة الثانية لاعادة الحياة لعموم الاقضية والنواحي والقرى في المحافظة مع عودة جميع النازحين الى القضاء”.



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