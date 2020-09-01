جماهير برشلونة تطلب دي بروين من مانشستر سيتى مقابل ميسي

2020/09/01 | 10:30 - المصدر: بغداد اليوم

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أجرت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية استطلاعًا بين جماهير برشلونة عبر موقعها الإلكتروني بعدما اقترب ليونيل ميسي نجم الفريق من مغادرة كامب نو نحو مانشستر سيتي في خطوة مفاجئة للجميع عقب إعلان النجم الأرجنتيني رغبته في الرحيل في الوقت الذى يرغب فيه مانشستر سيتي ومدربه بيب جوارديولا في ضم أحد أفضل لاعبى العالم عبر التاريخ.

ومن المتوقع أن تشهد صفقة انتقال ميسي إلى مانشستر سيتى مبلغ مالى بالإضافة إلى لاعبين من السيتى إلى البلوجرانا في صفقات تبادلية، وطالب جماهير برشلونة في الاستفتاء ضم كيفين دي بروين بنسبة 56.99% ويليه جابريل جيسوس بنسبة 8.83% ثم رحيم سترلينج بنسبة 6.45%.

في الوقت نفسه، كشفت تقارير صحفية عن تفكير نادى مانشستر سيتي الإنجليزى فى تقديم عرض مميز لمسئولى إدارة برشلونة الإسبانى للتعاقد مع الأرجنتينى ليونيل ميسى بداية من الموسم الجديد.

وقالت صحيفة "ديلى أكسبريس" الإنجليزية، إن:" السيتى وافق على منح برشلونة ثلاثة لاعبين بالإضافة إلى 90 مليون جنيه إسترلينى للتعاقد مع اللاعب الأرجنتيني الدولي".

وأشارت الصحيفة إلى أن:" اللاعبين الذين وافق على رحيلهم بيب جوارديولا المدير الفنى لمانشستر سيتى هم برناردو سيلفا وجابرييل جيسوس وإريك جارسيا من أجل ضمان توقيع ليونيل ميسي".

ويرفض جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة التفريط في ميسي بسهولة حيث يجهز عرضا لتجديد عقده موسمين ومفاجأة والده خورخى به خلال الاجتماع المنتظر بين الطرفين، وسيعرض على وكيل ميسي ووالده التجديد للنجم الأرجنتينى موسمين حتى حزيران 2023 مقابل 100 مليون يورو سنوياً، وذلك بدلا من عقده الحالي الذى ينتهي في حزيران 2021.

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