ذوو المهن الصحية في البصرة يطالبون بتخصيص قطع اراضي سكنية لهم

2020/09/01 | 10:30 - المصدر: وكالة نينا

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البصرة / نينا / نظم ذوو المهن الصحية في مستشفى البصرة التعليمي اليوم الثلاثاء "وقفة احتجاجية ، للمطالبة بتخصيص قطع أراض كان بتوزيعها محافظ البصرة على الاطباء ومنتسبي الصحة في المحافظة ./انتهى

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