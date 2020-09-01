وزير النفط يبحث مع السفير السعودي التنسيق والتعاون لمعالجة ومواجهة التحديات التي تواجه السوق النفطية العالمية

2020/09/01 | 10:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/نينا/ بحث وزير النفط احسان عبد الجبار مع السفير السعودي عبد العزيز الشمري التنسيق والتعاون لمعالجة ومواجهة التحديات التي تواجه السوق النفطية العالمية .وذكر بيان لوزارة النفط تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه ان , الوزير استقبل السفير السعودي وجرى في المقابلة بحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين والعمل على توسيع وتطوير وزيادة حجم التعاون في جميع المجالات ومنها قطاع النفط والطاقة ، فضلاً عن التنسيق والتعاون لمعالجة ومواجهة التحديات التي تواجه السوق النفطية العالمية ".



واشار البيان الى انه تم التأكيد ايضا , على التطور الكبير الذي شهدته العلاقات الثنائية ، والنمو المضطرد الذي اثمر عن التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم التي تهدف الى الانتقال بالعلاقات الى افاق تعاون اوسع ، خدمة لمصلحة الشعبين الشقيقين "./انتهى2

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