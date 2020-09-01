خبير قانوني يوضح كيفية استرداد أموال العراق

2020/09/01 | 10:30 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الخبير القانوني علي التميمي، عن الطريقة المناسبة لمتابعة الفاسدين الهاربين واسترداد الأموال المهربة خارج العراق، مبينا ان الوضع الراهن يحتم على ا...

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