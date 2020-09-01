الاعلام الامني : استشهاد امرأة وأصابة ثلاثة منتسبين بانفجار عجلة

2020/09/01 | 10:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ⁄ … استشهدت امرأة وأصيب ثلاثة منتسبين أمنيين، بانفجار عجلة مفخخة على طريق تكريت كركوك.وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الثلااء ، إن “عجلة مفخخة انفجرت، صباح اليوم، في سيطرة جسر (مريم بيك) الواقعة على طريق تكريت كركوك، مما ادى الى استشهاد امرأة وجرح ثلاثة منتسبين”.جدير بالذكر […]

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