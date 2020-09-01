2020/09/01 | 10:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اذا تفضّل ألعاب السيارات الواقعية وترغب في الحصول على تجربة راليات خطيرة ومليئة بالمغامرة والمواقف الصعبة، عليك أن تضع مبلغاً من المال جانباً من أجل شراء لعبة السيارات DIRT 5 المقبلة.

من المنتظر أن يتم إطلاق الجيل الخامس من لعبة Dirt المعروفة من ستوديو ألعاب Codemasters خلال شهر أكتوبر المقبل، حيث ستدعم الأجيال الحالية والقادمة من أجهزة الكونسول بلايستيشن 4 و5 واكس بوكس ون وسيريس X، وذلك إلى جانب الحواسيب الشخصية عبر منصة Steam.

من المنتظر أن تضيف DIRT 5 بعداً جديداً لسلسة ألعاب DIRT لسباقات الرالي، حيث أنها ستوفر عدد كبير من أنماط اللعب والطرقات، مثل نمط الـCareer الذي سيتوفر مع الكثير من الأسماء المعروفة بعالم سباقات السيارات، إضافة الى إمكانية اللعب عبر شاشة مقسمة مع ما يصل إلى 4 لاعبين آخرين.

هذا، وستدعم لعبة DIRT 5 نمط اللعب الجماعي سواء عبر الإنترنت أو من خلال الاتصال بنفس الجهاز في المنزل، حيث ستتمكن من شراء وبيع مختلف القطع وألوان الطلاء مع أصدقائك، مع وعد بنمط لعب جديد لم يكن متوفر مسبقاً، إضافة إلى أكثر من 70 حلبة من مناطق مختلفة حول العالم تشمل تضاريس مرعبة على الحصى أو الثلوج أو الوحل.

ستتوفر في اللعبة أيضاً ظروف طقس مختلفة تضيف المزيد من التحدي، وذلك مع عدد كبير من السيارات المختلفة التي يأتي بعضها مصممة خصيصاً للطرق الوعرة للغاية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أهم ما يجب أن تعرفه عن لعبة السيارات Dirt 5 المقبلة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أهم ما يجب أن تعرفه عن لعبة السيارات Dirt 5 المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).