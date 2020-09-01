متوسط سعر خام دبي في آب يرتفع إلى 43.987 دولار للبرميل

2020/09/01 | 10:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادقال مصدران بسوق النفط الثلاثاء إن متوسط سعر خام دبي، كما تعرضه منصة ستاندرد اند بورز جلوبال بلاتس للتسعير، ارتفع في آب إلى 43.987 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوياته منذ شباط.

يحدد منتجو الشرق الأوسط أسعار البيع الرسمية لخاماتهم في كل شهر قياسا إلى متوسطات خامي سلطنة عمان ودبي.

وغيرت أرامكو السعودية معيار أسعار البيع الرسمية لخاماتها في الشحنات المتجهة إلى آسيا من تشرين الأول 2018 إلى متوسط بلاتس دبي والعقود الآجلة للخام العماني ببورصة دبي للطاقة.

الأرقام في الجدول التالي بالدولار للبرميل.

الخام ـ آب ـ تموز ـ التغير

بلاتس دبي ـ 43.987 ـ 43.278 ـ 0.709

بلاتس عمان 44.208 ـ 43.390 ـ 0.818

متوسط بلاتس عمان/دبي 44.098 ـ 43.334 ـ 0.763

متوسط بلاتس دبي/عمان ببورصة 44.154 ـ 43.447 ـ 0.707

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