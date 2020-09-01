وزير النفط: مشروع نبراس يوفر أكثر من 30 ألف فرصة عمل

2020/09/01 | 10:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادأعلن وزير النفط إحسان عبد الجبار، المضي بتنفيذ مشروع نبراس لصناعات البتروكيمياويات، الذي من المتوقع أن يوفر أكثر من 30 ألف فرصة عمل.

وأكد عبد الجبار، في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، حرص الحكومة والوزارة على المضي قدماً في تنفيذ مشروع نبراس وهو أحد المشاريع الاستراتيجية المهمة في قطاع الصناعات البتروكيماويات.

وبين الوزير أن "المشروع سيضع العراق على أعتاب مرحلة جديدة واعدة تعزز من موقعه في هذه الصناعة على الصعيد العالمي".

وأوضح أن "الوزارة كثفت في الأيام الأخيرة من اجتماعاتها مع الجهات المعنية ومنها وزارة الصناعة الشريك الحكومي الثاني في المشروع بنسبة (25%) الى جانب وزارة النفط بحصة أو نسبة (25%) أيضاً، و(49%) لشركة شل العالمية، وتم الاتفاق على التسريع في الإجراءات المطلوبة وتذليل جميع الصعوبات والانتهاء من الإجراءات التعاقدية والقانونية مع الأطراف المعنية قبل نهاية هذا العام".

واشار عبد الجبار الى استعداد الوزارة لتغطية احتياجات المشروع من الغاز المغذي للمشروع "غاز الايثان" وعلى امتداد سنوات التشغيل، سواء للمشروع أو لتشغيل وحدات توليد الطاقة الكهربائية.

كما لفت إلى أن الطاقة الانتاجية المخطط لها لمشروع نبراس من مادة (البولي أيثيلين) تبلغ (مليون و800 ألف) طن سنوياً وهي المادة التي تشهد نمواً مضطرداً في الأسواق العالمية، وهو مايحقق إيرادات مالية كبيرة لخزينة الدولة، إلى جانب توفير أكثر من (30) ألف فرصة عمل.

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