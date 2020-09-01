امانة بغداد : اجراءات عاجلة بعد تعرض مجسر لحادث مروري

2020/09/01 | 10:42 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلنت امانة بغداد، الثلاثاء، عن مباشرة ملاكاتها في دائرتي الوحدات الانتاجية والمشاريع وبمتابعة مباشرة من قبل الكادر المتقدم في امانة بغداد وبالتنسيق مع مديرية المرور العامة باجراءات عاجلة بعد تعرض احد مجسرات المشاة ضمن الطريق السريع محمد القاسم قرب معمل الكونكريت لحادث مروري.وقالت الأمانة في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “ملاكاتها في دائرتي الوحدات الانتاجية والمشاريع وبمتابعة مباشرة من قبل الكادر المتقدم في امانة بغداد باشرت وبالتنسيق مع مديرية المرور العامة باجراءات عاجلة بعد تعرض احد مجسرات المشاة ضمن الطريق السريع محمد القاسم قرب معمل الكونكريت لحادث مروري سببه عدم مراعاة سائق شاحنة لتعليمات السلامة ما ادى الى حادث مروري سبب اضراراً جسيمة في المجسر الذي أنشأته الامانة في ثمانينات القرن الماضي”.وأضاف البيان أن “الإجراءات العاجلة تضمنت رفع المجسر بالكامل والذي سبب ازدحاماً خانقاً في الطريق المذكور لتباشر بعدها باعمال الصيانة مع الاشارة الى عدم حصول اي خسائر او اصابات بشرية وسلامة السائق الذي تم حجزه لدى الجهات المختصة”.



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