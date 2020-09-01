محلل ينتقد الاعتداء على قناة دجلة …لو كان الحسين بيننا لحاربكم بدل يزيد

2020/09/01 | 10:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / متابعة /- انتقد المحلل والباحث بالشأن العراقي مجاهد الطائي، الاعمال التخريبية التي قام بها مقتحمي قناة دجلة الفضائية، امس الاثنين.وقال الطائي في تدوينة على موقع “تويتر” تابعته “المستقلة” اليوم الثلاثاء ، “من أساء لثورة الحسين أكثر يا ترى، الذي بث أغنية بيوم استشهاده، أم الذي سرق المال العام ودمر البلاد وأهلك العباد […]

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