بالصور .. المجسر الأخضر وسط بغداد يصبح منكوبا

2020/09/01 | 10:43 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أصبح جسر المشاة ذو اللون الأخضر الشهير المار فوق طريق محمد القاسم السريع منكوبا بسبب حادث كاد يتسبب بكارثة وسط بغداد.امانة بغداد بدورها، أعلنت عن مباشرة ملاكاتها في دائرتي الوحدات الانتاجية والمشاريع وبمتابعة مباشرة من قبل الكادر المتقدم في امانة بغداد وبالتنسيق مع مديرية المرور العامة باجراءات عاجلة بعد تعرض احد مجسرات المشاة ضمن الطريق السريع محمد القاسم قرب معمل الكونكريت لحادث مروري.

واوضحت الأمانة، أن سبب الحادث هو عدم مراعاة سائق شاحنة لتعليمات السلامة، ما سبب اضراراً جسيمة في المجسر الذي أنشأته الأمانة في ثمانينات القرن الماضي.

وبينت الأمانة، أن اعمالها تتضمن رفع المجسر بالكامل والذي سبب ازدحاماً خانقاً في الطريق المذكور لتباشر بعدها باعمال الصيانة مع الاشارة الى عدم حصول اي خسائر او اصابات بشرية وسلامة السائق الذي تم حجزه لدى الجهات المختصة.



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