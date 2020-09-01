الدفاع المدني تنشر فيديو لإجلاء المواطنين من حريق الكرادة

2020/09/01 | 10:44 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

نشرت مديرية الدفاع المدني، الثلاثاء، مقطعا مصوراً لعملية إجلاء المواطنين عقب تعرض عمارتهم السكنية، إلى حريق ’ضخم’ وأظهر المقطع الذي اطلع عليه "ناس"، (1 أيلول 2020)، قيام فرق الإنقاذ التابعة للدفاع المدني بإجلاء العديد من المواطنين من البناية المتكونة من ثلاثة طوابق والتي تحتوي على عيادات طبية ومختبرات تحليلات مرضية.

وقالت المديرية في بيان مقتضب أمس، إن "فرق الدفاع المدني انقذت 15 مراجعاً و5 أطباء من بين النيران التي نشبت داخل البناية المتخذة كعيادات ومختبرات للتحليلات المرضية في منطقة الكرادة".

وقالت المديرية في بيان تلقى "ناس"، (31 آب 2020)، إنه "تمكنت فرق الدفاع المدني في مركز الكرادة من إنقاذ 20 مواطنا من بناية مكونة من ثلاثة طوابق متخذة كعيادات طبية ومختبرات وصيدليات في منطقة الكرادة شارع سلمان فائق جوار مطعم قدوري".

وتابع، "حيث عملت فرق الدفاع المدني الى انقاذ 20 مراجعا في العيادات الطبية، واغلبهم كبار السن ونساء من داخل العيادات الطبية بسلام مع اخماد الحريق في البناية دون تسجيل خسائر بشرية مع تحجيم الخسائر المادية".

وأضاف، "على أثر ذلك تم استدعاء خبير الادلة للتحقيق بأسباب اندلاع حادث الحريق".

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