كورونا حول العالم... 850 ألف وفاة و25.5 مليون إصابة

2020/09/01 | 10:46 - المصدر: الفرات نيوز

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{دولية: الفرات نيوز} أظهرت بيانات مجمعة وصول عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم وصل إلى نحو 25.5 مليون صباح اليوم الثلاثاء.





وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 25.484 مليون، وأن عدد المتعافين تجاوز 16.8مليون، والوفيات 850 ألفاً.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم بعدد الإصابات، تليها البرازيل، والهند، وروسيا، وبيرو، وجنوب أفريقيا، وكولومبيا، والمكسيك، وإسبانيا.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم بأعداد الوفيات، تليها البرازيل، والهند، والمكسيك، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وفرنسا.

محمد

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