فيدال يرد على عرض إنتر ميلان

2020/09/01 | 10:46 - المصدر: الفرات نيوز

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{دولية: الفرات نيوز} كشف تقرير صحفي إيطالي، عن موقف التشيلي أرتورو فيدال، نجم وسط برشلونة، من عرض إنتر ميلان، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وذكرت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" أن فيدال قال نعم لإنتر ميلان، مشيرة إلى أن اللاعب سيوقع على عقد مع النيراتزوري لمدة موسمين.

وأضافت أن اللاعب التشيلي سيحصل على 6 ملايين يورو صافي كراتب سنوي في الموسم الواحد في إنتر ميلان.

وقالت الصحيفة "رغم خروج فيدال من خطط المدرب الجديد كومان، إلا أن برشلونة يرفض رحيل اللاعب مجانًا، وينوي الحصول على بعض الأموال من وراء رحيله لاستثمارها في إبرام صفقات جديدة".

وختمت بأن عقد فيدال ينص على وجود شرط جزائي بقيمة 20 مليون يورو، موضحة أن برشلونة سيكون على استعداد لخفض المبلغ، لكنه لن يقبل بأي حال من الأحوال رحيل التشيلي بالمجان.

محمد

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