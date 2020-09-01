تاجر مخدرات بحوزته نحو ألف حبة في قبضة القوات الأمنية بواسط

2020/09/01 | 11:15 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

ألقت القوات الأمنية، الثلاثاء، القبض على تاجر مخدرات بحوزته كمية من الحبوب المخدرة في محافظة واسط.



وقالت وزارة الداخلية، في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (1 أيلول 2020)، إنه "تمكنت مفارز المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية قسم مكافحة مخدرات واسط ومن خلال نصب الكمائن المحكمة ضمن المحافظة ومقاطعة المعلومات من إلقاء القبض على متهم وضبط بحوزته (٩٥٣) تسعمائة وثلاثة وخمسون حبة مخدرة من مختلف الأنواع وكمية من مادة الكريستال المخدرة مع أنبولات زجاجية تستخدم للتعاطي مع قداحة هيتر تستخدم للتسخين".

وأضاف، "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وفق أحكام المادة (٢٨) مخدرات وإحالته الى القضاء لينال جزاءه العادل".

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