قمة فيروز – ماكرون.. تعيد لبيروت هيبتها!!

2020/09/01 | 11:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حامد شهاب قمة رائعة جمعت بين عملاقين، بين الرئيس الفرنسي ماكرون، وبين أيقونة الطرب العربي وعصفورته الفاتنة فيروز ، في حفل بهيج، بعيدا عن صخب السياسة وبعيدا عن مآسيها وغدرها ومكرها ودهائها وطائفيتها المقيتة، لتكريم ملاك طائر أتحف الغناء العربي ، ببحور من القصائد الساحرة المغناة ، ليتم تكريمها بأرفع وسام فرنسي ، عرفانا من […]

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