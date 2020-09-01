2020/09/01 | 11:16 - المصدر: الصحافة المستقلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- حامد شهاب قمة رائعة جمعت بين عملاقين، بين الرئيس الفرنسي ماكرون، وبين أيقونة الطرب العربي وعصفورته الفاتنة فيروز ، في حفل بهيج، بعيدا عن صخب السياسة وبعيدا عن مآسيها وغدرها ومكرها ودهائها وطائفيتها المقيتة، لتكريم ملاك طائر أتحف الغناء العربي ، ببحور من القصائد الساحرة المغناة ، ليتم تكريمها بأرفع وسام فرنسي ، عرفانا من […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قمة فيروز – ماكرون.. تعيد لبيروت هيبتها!!) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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