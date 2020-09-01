2020/09/01 | 11:17 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، حالة طقس الأيام الأربعة المقبلة في البلاد مع استمرار الموجة الحارة الجديدة التي بدأت منذ فجر أمس الأثنين.





وذكر بيان للهيأة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "طقس يوم غد الأربعاء سيكون في الوسط والجنوب، صحواً الى غائم جزئياً وحار جداً وفي الشمال صحوا الى غائم جزئيا وحار" مشيراً الى ان "درجات الحرارة العظمى ببغداد ستكون بمعدل 47 مْ".

وأضاف، ان "طقس يوم الخميس المقبل، سيكون في الوسط صحوا الى غائم جزئيا حار جداً، ولا تغير في درجات الحرارة وفي الشمال، صحواً الى غائم جزئياً حاراً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً، وفي الجنوب مشمساً حار جداً مع ظهور بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً".

أما طقس الجمعة المقبلة سيكون في "الوسط والجنوب مشمسا حار جداً مع ظهور بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق وفي الشمال مشمساً حاراً، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عن اليوم السابق".

ولفت البيان الى، ان "طقس السبت المقبل سيكون في الوسط والجنوب مشمس حار جدا مع ظهور بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق وفي الشمال مشمسا حارا مع ظهور بعض الغيوم، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً".

عمار المسعودي

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