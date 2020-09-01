2020/09/01 | 11:17 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

{بغداد: الفرات نيوز} أعلنت الهيئة العامة للكمارك اليوم الثلاثاء، عن قيام مركز كمرك طريبيل الحدودي بأتلاف ارسالية حافظات طعام بلاستك فارغة مخالفة (مواد متروكة).





واضافت في بيان تلقته {الفرات نيوز} ان "عملية الاتلاف تمت من قبل لجنة التي شكلت لهذا الغرض من ممثلي الجهات المختصة العاملة في المنفذ المذكور في وفق احكام المادة (٦٨ / ثانيا )من قانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ المعدل".

محمد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إتلاف ارسالية مواد مخالفة في مركز كمرك طريبيل الحدودي) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إتلاف ارسالية مواد مخالفة في مركز كمرك طريبيل الحدودي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).