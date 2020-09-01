إشادة واسعة بتدخل مشعل في منتدى الفكر العربي

2020/09/01 | 11:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..أثار تدخل خالد مشعل الزعيم السابق لحركة حماس في حوار له على هامش منتدى ”الفكر العربي“، جدلا واسعا في الأوساط الفلسطينية حيث أشادت العديد من الشخصيات الفلسطينية برؤية الرجل و طريقة قراءته لمتغيرات الساحة .وقدم مشعل رؤية بدت متماسكة للقضية الفلسطينية وأبرز التحديات التي تواجه حركة المقاومة الاسلامية حماس و سبل تجاوزها .و […]

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