العاهل السعودي يقيل اثنين من الأسرة الحاكمة في تهم فساد بوزارة الدفاع

2020/09/01 | 11:23 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العاهل السعودي الملك سلمان في صورة من أرشيف رويترزالقاهرة (رويترز) - أقال الملك سلمان، عاهل السعودية اثنين من أعضاء الأسرة الحاكمة وأحالهما مع أربعة من ضباط للجيش للتحقيق في اتهامات بالفساد في وزارة الدفاع، ضمن أمر ملكي صدر في ساعة مبكرة يوم الثلاثاء وأذاعته وسائل الإعلام الرسمية.وجاء في الأمر الملكي أن الأمير فهد بن تركي بن عبد العزيز آل سعود أعفي من منصب قائد القوات المشتركة في التحالف الذي تقوده السعودية ويحارب في اليمن، وأعفي ابنه الأمير عبد العزيز بن فهد من منصب نائب أمير منطقة الجوف.وأضاف الأمر الملكي أن القرار استند إلى ما أُحيل من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد للتحقيق فيما وصف بأنه ”تعاملات مالية مشبوهة في وزارة الدفاع“.وأضاف الأمر الملكي أن ولي العهد عين اللواء مطلق بن سالم بن المطلق الأزيمع قائدا للقوات المشتركة بدلا من الأمير فهد.تغطية صحفية نيرة عبد الله وأحمد طلبة - إعداد أشرف راضي للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي

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