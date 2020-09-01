صينية تقاضي حكومتها بعد وفاة والدها بكورونا: أخفوا حقائق واهملوا تقديم العلاج

2020/09/01 | 11:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..أقدمت امرأة من مدينة ووهان، مهد فيروس كورونا المستجد، على مقاضاة الحكومة الصينية بهدف الحصول على التعويض والاعتذار.وقالت تشاو لي (39 عاما) إن والدها توفي من جراء مرض “كوفيد 19” الذي يسببه الفيروس، بحسب تقرير لـ”سكاي نيوز”، الثلاثاء.وأضافت تشاو أن وفاة والدها جاءت بسبب “تكتم الحكومة على الحقائق والإهمال في تقديم العلاج […]

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