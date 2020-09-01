بالصور.. حادث اصطدام شاحنة نقل بجسر مشاة يشل حركة سريع محمد القاسم

2020/09/01 | 11:25 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: أين نيوز} ادى حادث اصطدام شاحنة نقل بجسر للمشاة على سريع محمد القاسم، الى شل حركة السير في الطريق السريع.وقال مراسل {أين نيوز} ان شاحنة نقل غير محملة اصطدمت بجسر المشاة على طريق محمد القاسم قرب تقاطع قرطبه ادى الى توقف حركة السير في الطريق السريع، مبيناً ان الحادث لم يسفر عن أية خسائر بشرية.

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