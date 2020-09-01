ماكرون يمنح فيروز وسام «جوقة الشرف» أعلى تكريم رسمي في فرنسا

2020/09/01 | 11:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..منح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الفنانة اللبنانية فيروز وسام جوقة الشرف الفرنسي وهو أعلى تكريم رسمي في فرنسا.واستقبلت فيروزا الرئيس الفرنسي في منزلها بمنطقة الرابية، واستمر اللقاء لمدة ساعة وربع، وأهدته خلاله لوحة فنية عبارة عن مجسم من خشب الأرز محفور اسمه عليها.وعند مغادرته منزل فيروز، توجه ماكرون بكلمة للصحفيين، قال فيها إنه […]

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