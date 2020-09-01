اليونيسف : تدريب 30.000 عامل في قطاع الرعاية الصحية الأولية بجهود منع انتشار فايروس كورونا

2020/09/01 | 11:32 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / نينا / تقوم اليونيسف ومن أجل كبح جماح الوباء، بدعم تدريب ما يقدّر بثلاثين الف من العاملين في تقديم الرعاية الصحية على مستوى الرعاية الأولية، بهدف نشر المعلومات الاساسية بشأن فايروس كورونا، وسبل منعه والسيطرة عليه، مع تركيز خاص على كيفية منع العدوى بين أوساط العاملين في توفير الرعاية الصحية.وذكرت المنظمة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه ان : هذا الاجراء جاء مع تزايد كبير في الاعداد منذ مطلع حزيران الماضي، ولغاية نهاية شهر آب باصابة 231.177 بفايروس كورونا، و9659 حالة وفاة.



واضافت : اتبّع العراق مقاربة تسلسلية في هذا التدريب الواسع النطاق، مع تدريب الكتروني (عبر الانترنت) لـ 132 مسؤولا محليا من وزارة الصحة، لمدة أربعة أيام خلال شهر تموز الماضي، وما يزيد عن 580 فردا من كوادر اقسام الرعاية الصحية الأولية على مستوى المحافظات والأقضية، خلال الاسبوع الماضي.



واوضح البيان سوف يقوم اعضاء الكوادر المحلية الفرعية هؤلاء بتدريب كوادر العاملين في الرعاية الصحية في الاسابيع المقبلة تدريبا شخصيا، وسيضمن هذا الأمر انتقال المعرفة التي اكتسبوها حديثا ومشاركتها على نطاق واسع مع زملائهم من العاملين الصحيين في خط الصد الأول.



وقالت باولا بولانسيا، نائبة ممثلة اليونيسف في العراق / حسب البيان / ان : العاملين الصحيين في الخطوط الأمامية هم الابطال المجهولون في معركة العراق ضد فايروس كورونا.



فهم يواصلون الحضور يوما بعد يوم ويقدمون الخدمات الحرجة لمن يحتاج إليها، ويخاطرون بحياتهم من جراء ذلك.وأضافت ان : هذا التدريب سيؤسس على الدعم المتواصل الذي تقدمه اليونيسف إلى العاملين في القطاع الصحي، وإلى المجتمعات الضعيفة في العراق، في عملنا المشترك مع شركائنا في الحكومة، ومنظمة الصحة العالمية، ومع المنظمات غير الحكومية، للسيطرة على هذا الفايروس القاتل.وتابعت ان : هذا التدريب المتسلسل سيغطي احتياجات العاملين في القطاع الصحي الذين يقدمون خدمات التحصين (التطعيم) ضد الامراض، وخدمات رعاية الأم والأطفال حديثي الولادة، والتغذية.



كما سيركز التدريب على المياه والصرف الصحي في مراكز الرعاية الصحية في سياق جائحة كورونا.



واشارت الى ان : القيام ببعض الاعمال البسيطة، مثل غسل يديك بعد معاينة كل مريض، وضمان التباعد الاجتماعي مع مزودي الخدمة عند تطعيم طفل، وارتداء قناع (كمامة) طوال الوقت، ستكفل شوطا طويلا في ضمان سلامة العاملين في الرعاية الصحية اثناء العمل.وتابع البيان انه : بالاضافة الى تدريب العاملين في القطاع الصحي، قامت اليونيسف بجملة من الامور، من بينها: الوصول الى اكثر من 14 مليون فرد في حملات الاتصالات بشأن المخاطر والتوعية، عبر حملات رفع الوعي الألكترونية، سواء المتصلة بالانترنت أو غير المتصلة وتوزيع ما يقارب 11.000 مجموعة من عدد الوقاية الشخصية للعاملين في الخطوط الامامية في المحافظات الأكثر تأثرا بالجائحة والشراكة مع جامعة كربلاء لانتاج 14.500 قنينة من المعقمات المحلية الصنع، و10.000 عبوة كبيرة من المطهرات الخاصة بتطهير الاسطح، بشراكة مع مديرية صحة كربلاء.



وقد تم توزيع هذه المنتجات في المراكز الصحية في كربلاء وبغداد.واطلاق قناة تلفزيونية فضائية تعليمية لدعم مليون ونصف متعلم في اقليم كردستان العراق./انتهى3

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