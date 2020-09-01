التربية : انطلاق ماراثون امتحانات المرحلة الإعدادية ..بمشاركة أكثر من 480 الف طالب وطالبة/ موسع

2020/09/01 | 11:32 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اعلنت وزارة التربية ، ، انطلاق الامتحانات العامة للمرحلة الإعدادية بفرعيها العلمي والأدبي بتوجه نحو (482364) طالبا وطالبة موزعين على مختلف محافظات البلاد .وذكر المكتب الإعلامي في الوزارة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه ان هناك (137130) طالبا للفرع الأدبي ، و (235100) طالب للفرع العلمي / الأحيائي ، وكذلك (110134) طالبا علمي/ تطبيقي ، ضمن المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات كافة ، قد شاركوا في الامتحانات النهائية للمرحلة الإعدادية في اليوم الأول لها وسط اجراءات وقائية مشددة حفاظاً على سلامتهم من وباء "كورونا" ، والتي ستستمر لغاية 23 من شهر أيلول الحالي.وأشار البيان ، الى ان الأسئلة الامتحانية اتسمت بالوضوح والدقة العلمية وتمت مراعاة مختلف المستويات للطلاب وشملت المحتوى المقرر والموضوعات المطلوبة بشكل متوازن كما كانت صياغتها اللغوية واضحة ومناسبة للوقت المخصص.من جانبه دعا وزير التربية علي حميد الدليمي ، الى ضرورة توفير التجهيزات والمستلزمات اللوجستية والطبية ، بغية انجاح العملية الإمتحانية ، مؤكداً في الوقت ذاته ان "التحديات التي يواجهها وطننا الحبيب ستكون حافزاً للجميع ، لتحقيق المنجز والطموح المطلوب ، اسهاماً ببناء الوطن ورفعته وتقدمه" ./انتهى3

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