مقتل امرأة واصابة 3 بانفجار مفخخة على طريق تكريت

2020/09/01 | 11:32 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الاعلام الأمني في العراق الثلاثاء، عن مقتل امرأة وجرح ثلاثة من القوى الامنية بانفجار مفخخة على طريق تكريت – كركوك....

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