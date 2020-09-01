سقوط ضحايا بتفجير سيارة يقودها انتحاري قرب كركوك

2020/09/01 | 11:32 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الهجوم الانتحاري أودى بحياة امرأة وأصابَ ثلاثة من أفراد الأمن - صورة: وسائل التواصل الاجتماعي

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