الموقف الوبائي اليومي في بابل

2020/09/01 | 11:38 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

كشفت دائرة صحة بابل اليوم الثلاثاء عن الموقف الوبائي اليومي في آخر إحصائية.

وقالت الدائرة إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا بلغ 59 حالة مقابل حالتي وفاة.

وسجلت الدائرة 131 حالة شفاء من الفيروس، ليبلغ عدد الشفاء الكلي 9232 حالة.

وبلغ عدد الإصابات الكلي التراكمي في محافظة بابل 10826 حالة.

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