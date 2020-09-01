انطلاق ماراثون امتحانات المرحلة الإعدادية بمشاركة أكثر من 480 الف طالب وطالبة

2020/09/01 | 11:39 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد..اعلنت وزارة التربية ، الثلاثاء، عن انطلاق الامتحانات العامة للمرحلة الإعدادية بفرعيها العلمي والأدبي ، حيث شهد اليوم الاول توجه نحو (482364) طالب وطالبة موزعين على مختلف محافظات البلاد .وذكر المكتب الإعلامي في الوزارة في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، ان “هناك (137130) طالب للفرع الأدبي ، و (235100) طالب للفرع العلمي / الأحيائي ، وكذلك (110134) طالب علمي/ تطبيقي ، ضمن المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات كافة ، قد شاركوا في الامتحانات النهائية للمرحلة الإعدادية في اليوم الأول لها وسط اجراءات وقائية مشددة حفاظاً على سلامتهم من وباء “كورونا” ، والتي ستستمر لغاية 23 من شهر أيلول الجاري”.وأشار البيان الى ان “الأسئلة الامتحانية اتسمت بالوضوح والدقة العلمية وتمت مراعاة مختلف المستويات للطلاب وشملت المحتوى المقرر والموضوعات المطلوبة بشكل متوازن كما كانت صياغتها اللغوية واضحة ومناسبة للوقت المخصص”.من جانبه دعا وزير التربية علي حميد الدليمي الى “ضرورة توفير التجهيزات والمستلزمات اللوجستية والطبية ، بغية انجاح العملية الإمتحانية ، مؤكداً في الوقت ذاته ان “التحديات التي يواجهها وطننا الحبيب ستكون حافزاً للجميع ، لتحقيق المنجز والطموح المطلوب ، اسهاماً ببناء الوطن ورفعته وتقدمه” .



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