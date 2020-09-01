الحياة الرياضية تعود مجدداً الى العراق

2020/09/01 | 11:39 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..من المؤمل ان تعود الحياة الرياضية مجدداً في العراق بعد توقف دام نحو 6 أشهر بسبب جائحة كورونا.

وقال مصدر في الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “خلية الازمة بصدد اصدار قرار يسمح للأندية والاتحادات الرياضية بعودة النشاط الرياضي في البلاد”.

وأوضح أن “الخلية قد تصدر قراراها خلال الساعات المقبلة او كحد اقصى يوم غد، لكنها في الوقت ذاته تشترط مراعاة الشروط الصحية والتباعد الاجتماعي”.

يذكر ان جميع الأنشطة الرياضية في اعراق توقفت منذ منتصف اذار ماضي بسبب فيروس كورونا.



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