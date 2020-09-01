فيسبوك يطلق تهدديدا شديد اللهجة لأستراليا

2020/09/01 | 11:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيسبوك يتوعد بحرمان مؤسسات استراليا وسكانها من نشر الاخبار

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