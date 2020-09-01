2020/09/01 | 11:41 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت حركة حماس وإسرائيل مساء الإثنين أنّهما توصّلتا بوساطة قطريّة إلى اتّفاق لإنهاء “التصعيد” وتثبيت التهدئة بين قطاع غزة الذي تسيطر عليه الحركة الإسلامية والدولة العبرية.وقال رئيس حركة حماس إسماعيل هنية في بيان تلقّته وكالة فرانس برس “تمّ التوصّل … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتفاق لانهاء التصعيد وتثبيت التهدئة بين اسرائيل وحركة حماس يدخل حيز التنفيذ) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اتفاق لانهاء التصعيد وتثبيت التهدئة بين اسرائيل وحركة حماس يدخل حيز التنفيذ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).