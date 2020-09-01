الديمقراطيون في مجلس النواب : التحقيقات في البيانات المالية لترامب ستستمر سواء فاز في الانتخابات ام لا

2020/09/01 | 11:43 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة …اكد أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين تعهدهم بالاستمرار في دعوى قضائية جديدة بمتابعة التحقيق في السجلات المالية للرئيس دونالد ترامب حتى الوصول الى نتيجة بغض النظر عما إذا كان لا يزال رئيسًا حتى تلك المرحلة ام لا .ونقل موقع صحيفة بولتيكو الامريكية في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ عن مستشار مجلس النواب دوغ ليتر قوله “اذا لم تمنح محكمة الاستئناف الكونغرس حق الوصول إلى السجلات المالية للرئيس دونالد ترامب بسرعة ، فإن المشرعين” من شبه المؤكد “أن يضيعوا فرصتهم لمراجعتها قبل نهاية ولاية ترامب”.واضاف أن ” ليتر حث القضاة على مقاومة الدعوات لإعادة القضية إلى محكمة أدنى ، وبدلاً من ذلك ، حل القضية – التي بدأت بأمر استدعاء لترامب في نيسان 2019 على الفور”.وتابع أن ” مجلس النواب شدد في الملف على أنه حتى إذا خسر ترامب إعادة انتخابه ، فإن لجنة الرقابة تعتزم متابعة تحقيقها في الشؤون المالية لترامب لضمان إجراء الإصلاحات الضرورية لمكافحة الفساد”، مستشهدا ” بمذكرة من 59 صفحة من رئيسة الرقابة في مجلس النواب كارولين مالوني ، التي عرضت الوضع القانوني لمجلس النواب في مدينة مازار”.وكانت لجنة مكونة من ثلاثة قضاة بأغلبية جمهوريين ، قد قررت بأن مجلس النواب لا يملك سلطة تنفيذ أمر استدعاء ضد مستشار البيت الأبيض السابق دون ماكغان في اتصالاته مع ترامب أثناء تحقيق المستشار الخاص في الاتصالات مع روسيا و من المرجح أن يتم استئنافه ، ولكن إذا تم تنفيذه ، من شأنه أن يحد بشكل كبير من سلطة الكونغرس للإشراف على السلطة التنفيذية”.



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