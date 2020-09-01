تحالف القوى : رئيس البرلمان يحظى بمقبولية جميع القوى السياسية

2020/09/01 | 11:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ⁄ ….علق تحالف القوى، على دعوات إقالة رئيسه محمد الحلبوسي، مبينا أن الهدف من وراء هذه الدعوات الحصول على مكاسب سياسية.وقالت النائبة عن القوى مها الجنابي في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الثلاثاء ، إن “رئيس مجلس النواب الحلبوسي يحظى بمقبولية جميع القوى السياسية”.وأضافت الجنابي، أن “جميع القوى تدرك مدى خطورة […]

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