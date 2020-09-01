هيأة الجمارك: الإيرادات ستشهد ارتفاعاً خلال الأشهر المقبلة

2020/09/01 | 11:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادأكد مدير عام الجمارك خالد صلاح، أن ايرادات الجمارك في عموم المنافذ ستشهد ارتفاعا ملحوظا خلال الاشهر المقبلة.

وقال صلاح، في تصريح أوردته وكالة الانباء الرسمية "واع" واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "ايرادات الجمارك في عموم المنافذ ستشهد ارتفاعاً خلال الاشهر المقبلة بنسبة نمو تزيد على الـ 40% بالمئة عن المعدل الشهري مقارنة بالعام الماضي".

ولفت الى ان "الادارة الجمركية في الهيأة اعدت برامج متنوعة لمعالجة تداعيات جائحة كورونا على الاداء الجمركي، فضلا عن تبسيط الاجراءات وتوفير مستلزمات السلامة الصحية للمراجعين من التجار وللبضائع المستوردة".

من جانبه افاد مدير جمرك ام قصر الاوسط مازن محمد علي، بأن "ايرادات جمرك ام قصر الاوسط، حققت خلال شهر اب الماضي اكثر من 27 مليار دينار"، مبينا انه "يعد اعلى ايراد مدون رسميا بين جميع منافذ البلاد البرية والبحرية خلال عام".

واضاف ان "الايرادات الشهرية سجلت معدلاً تصاعدياً بنسبة نمو تصل الى 30%"، مشيرا الى انه " تم اعداد برامج للادارة الجمركية بتقنيات حديثة اسهمت في تلافي الضياعات المالية ومكافحة الفساد والتهريب الجمركي ،ما ادى الى مضاعفة الايرادات الشهرية وتعظيم موارد الدولة غير النفطية لدعم الموازنة العامة"

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