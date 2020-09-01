الذهب يرتفع لذروة أسبوعين مع تعثر الدولار

2020/09/01 | 11:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغدادارتفعت أسعار الذهب الثلاثاء 1 سبتمبر لأعلى مستوى في نحو أسبوعين مع تراجع الدولار لأدنى مستوياته في عدة أعوام وسط مراهنة على أن أسعار الفائدة الأميركية ستظل منخفضة لفترة أطول في ظل إطار السياسة الجديد للفدرالي الأميركي.

وصعد الذهب في السوق الفورية 0.8% إلى 1985.64 دولار للأونصة بحلول الساعة 06:44 بتوقيت غرينتش بعدما سجل أعلى مستوى منذ 19 أغسطس آب عند 1989.42 دولار في وقت سابق من الجلسة.



وارتفع الذهب 0.8% في التعاملات الآجلة في الولايات المتجدة إلى 1994.40 دولار.

ونزل مؤشر الدولار لأقل مستوى فيما يزيد عن عامين أمام منافسيه ما يجعل الذهب أرخص لحائزي عملات أخرى.

وأدت استراتيجية السياسة النقدية الجديدة لفدرالي، التي قد تقود لارتفاع طفيف في معدل التضخم وبقاء أسعار الفائدة منخفضة لفترة أطول، لبيع الدولار لتتجه الأموال إلى الذهب الملاذ الآمن.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 1.5% إلى 28.64 دولار للأونصة بعدما لامست أعلى مستوى منذ 11 أغسطس آب.



وصعد البلاتين 1.4% إلى 942.69 دولار وزاد البلاديوم 1.7% إلى 2280.82 دولار.

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