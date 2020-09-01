الرابعة عالميا بعدد الحالات.. روسيا تتجاوز مليون إصابة مؤكدة بفيروس كورونا

2020/09/01 | 11:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في روسيا مليون حالة، حيث أعلنت السلطات عن 4729 إصابة جديدة، الثلاثاء.

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