مسعود أوزيل يرفض الانتقال إلى النصر السعودي.. ’مرتاح’ في لندن

2020/09/01 | 11:46 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

رفض الألماني مسعود أوزيل لاعب وسط آرسنال الرحيل عن النادي اللندني، مؤكدا رفضه أيَّ عروض سواء من النصر السعودي أو أحد أندية قطر التي لم يتم الكشف عنها.



وأعرب النصر عن اهتمامه بالفائز بكأس العالم 2014 في البرازيل، لكنه لا يزال يصر على البقاء في آرسنال رغم أنه لم يشارك في أي دقيقة تحت قيادة المدير الفني الإسباني ميكيل أرتيتا.

وعرض النصر راتبا ضخما في محاولة منه لإقناع التركي الأصل والألماني الجنسية في الدفاع عن ألوانه ومغادرة آرسنال يشمل حصوله على نحو 15 مليون جنيه إسترليني سنويا.

وسيرحب آرسنال برحيل أوزيل، الذي يحصل على 350 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع دون أن يشارك في أي مباراة لذلك يسعى النادي اللندني للتخلص من راتبه الضخم.

وقال أوزيل لصحيفة "ذا أثليتك": "لم أوقع لمدة سنتين أو ثلاث سنوات، لقد وقعت لأربع سنوات ويجب احترام ذلك من قبل الجميع.



من الواضح أن الأمور كانت صعبة ولكني أحب آرسنال، وأحب العمل هناك، وأحب الناس في النادي وأنا أحب لندن، إنها منزلي".

في الأسبوع الماضي، قال أرتيتا: "سيحصل الجميع على الفرصة ذاتها.



سيتعين عليهم أن يظهروا بأدائهم وموقفهم أنهم أفضل من زملائهم في الفريق، أو يساهموا بطريقة ما في ما نريد تحقيقه هذا الموسم".

لكن يبدو أن أوزيل مستمتع بالراتب الضخم والحياة السعيدة في لندن دون لعب عكس العديد من اللاعبين الذين يبحثون عن اللعب قبل المال.

كانت تقارير صحفية تركية كشفت اهتمام النصر السعودي بالتعاقد مع أوزيل وتقديم عرض مغر له.

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