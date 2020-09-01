تركيا: أمير داعش المعتقل يتلقى أوامر من العراق

2020/09/01 | 11:48 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلنت وزارة الداخلية التركية، اليوم الثلاثاء، اعتقالها ما يسمى بـ"أمير داعش" في تركيا في عملية للقوات الأمنية التركية.وكشفت عن ضبط "مخططات خطيرة" كانت بحوزته.وقال وزير الداخلية التركي، ان "المعلومات المتوفرة تؤكد أن "أمير داعش في تركيا" المقبوض عليه يتلقى أوامر من سوريا والعراق.عمار المسعودي

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