اليونيسف تسعى لتدريب 30.000 عامل في قطاع الرعاية الصحية الأولية في العراق

2020/09/01 | 11:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..مع تزايد كبير في الاعداد منذ مطلع حزيران (يونيو) الماضي، ولغاية نهاية شهر آب (أغسطس)، أكد العراق 231.177 إصابة بفايروس كورونا، و9659 حالة وفاة.ومن أجل كبح جماح الوباء، تقوم اليونيسف بدعم تدريب ما يقدّر بثلاثين الف (30.000) من العاملين في تقديم الرعاية الصحية على مستوى الرعاية الأولية، بهدف نشر المعلومات الاساسية بشأن فايروس […]

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