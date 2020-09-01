انطلاق امتحانات “السادس” بمشاركة أكثر من 480 ألف طالب وطالبة

2020/09/01 | 11:50 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء امتحانات الصف السادس الإعدادي بعد أشهر من التوقف والتأجيل.

وقالت وزارة التربية في بيان اطلعت عليه “يس عراق” إن “أكثر 480 ألف طالب وطالبة شاركوا في امتحانات المرحلة الإعدادية اليوم”.

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اسئلة السادس في طور الإعداد وطرق “بوليسية” لنقلها بشكلٍ آمن

ولفتت الوزارة إلى أن “الأسئلة الامتحانية اتسمت بالوضوح والدقة العلمية وتمت مراعاة مختلف المستويات للطلاب”، مبينة أن “الأسئلة الامتحانية شملت المحتوى المقرر”.

ويؤدي طلبة الفروع التطبيقية والاحيائية والأدبية امتحان المادة العربية (أو الكردية أو التركمانية بالنسبة للفروع اللغوية الأخرى).

ولمدة أشهر، استمر العديد من طلبة السادس الاعدادي بالمطالبة بالغاء الامتحانات واعتماد المعدل التراكمي، فيما يبررون مطلبهم بالتخوف من تفشي عدوى كورونا في صفوف الطلبة اثناء اداء الامتحانات.

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