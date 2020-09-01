امانة بغداد : تعرض أحد المجسرات لحادث سير تسبب باضرار جسمية

2020/09/01 | 11:52 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ⁄ … أعلنت امانة بغداد، الثلاثاء، عن اتخاذها إجراءات عاجلة عقب تعرض أحد المجسرات لحادث سير تسبب باضرار جسمية.وقالت الأمانة في بيان تلقى المستقلة نسخة منه، إن ملاكاتها في دائرتي الوحدات الانتاجية والمشاريع وبمتابعة مباشرة من قبل الكادر المتقدم في امانة بغداد وبالتنسيق مع مديرية المرور العامة باشرت باجراءات عاجلة بعد تعرض احد […]

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