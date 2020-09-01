الاتصالات: عمليات الصدمة مستمرة لحين انشاء بوابات النفاذ الضوئي

2020/09/01 | 11:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – واع

كشفت الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية التابعة لوزارة الاتصالات، اليوم الثلاثاء، عن أن عمليات الصدمة أضافت ما لايقل عن 4 مليارات دينار شهرياً إلى إيراداتنا، فيما أكدت استمرار عمليات الصدمة، لحين انشاء بوابات النفاذ الضوئي.

وقال مدير الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية في الوزارة باسم الأسدي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن"عمليات الصدمة مستمرة، حيث شملت كل من محافظة ديالى ونينوى وكركوك"، مؤكداً "استمرار عمليات الصدمة إلى حين استكمال مشروع بوابات النفاذ الضوئي".

وأضاف أن"هنالك ثلاثة مستجدات لعمليات الصدمة، أول مستجد عملت فيه الشركة على إضافة إيراداتها عمَّا لا يقل عن 4 مليارات دينار شهرياً، والمستجد الثاني أن العمليات شملت محافظة بغداد، حيث كان آخر هدف تم ضبطه وإزالته قبل عدة أيام".

وأشار إلى أن "المستجد الثالث، هو أن لجنة التحليل والإحالة أكملت عملها في اختيار الشركة التي سيحال إليها مشروع بوابات النفاذ الضوئي"، مبيناً أن"اللجنة في انتظار مصادقة وزير الاتصالات على الموضوع".

وأعلنت وزارة الاتصالات، في وقت سابق، ايقاف هدر 7 مليارات دينار خلال عملية الصدمة في محافظتي ديالى ونينوى، فيما كشفت عن مشروع مرتقب لتحسين خدمة الإنترنت في البلاد.

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