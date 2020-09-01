2020/09/01 | 11:59 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الأخبار المحلية

الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 | 11:33 صباحاً | عدد القراءات : 34

تهيئة قطع أراضٍ لتوزيعها على ذوي الدخل المحدود

تعمل محافظة بغداد بالتنسيق مع وزارة الاعماروالاسكان والبلديات العامة على تهيئة اراض لتوزيعها بين الفئات المستحقة من ذوي الدخل المحدود.

واوضح محافظ بغداد، محمد جابر العطا، أن "المحافظة بحاجة الى تخصيص اكثر من مليون وحدة سكنية في مناطق الاطراف لتوزيعها بين الفئات المستحقة بحسب ضوابط وقرارات الامانة العامة لمجلس الوزراء بتوزيع الاراضي بين ذوي الدخل المحدود".

وأشار إلى، أن "المحافظة وبالتنسيق مع وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة تعمل على فرز عدد من الاراضي في مناطق النهروان وابوغريب ومعسكر حماد شهاب من اجل توزيعها"، منوها إلى أن "جزءا من هذه الاراضي سيتم تخصيصه للملاكات الطبية والصحية تثمينا لدروهم في مواجهة فيروس كورونا".

ولفت إلى، أن "المحافظة نفذت منذ شهر حزيران الماضي حملة لجرد الاراضي التي تحولت الى مواقع لطمر النفايات ولم يتم استثمارها لاغراض السكن من اجل ابراز معالمها وتسليمها الى المواطنين الذين لديهم سندات تؤكد ملكيتهم لها وكذلك انشاء شوارع مخدومة من شانها تجميل مناطق الاطراف خصوصا التي تعد مداخل للعاصمة".

وأضاف العطا، أن "مديرية بلديات بغداد وباشراف المحافظة قامت باعمال تأهيل حدائق تقع على الشارع العام على طريق بغداد محمودية مساحتها 15 دونما بعد ان كانت مكانا لجمع النفايات وتحويلها الى حديقة نظامية، علاوة على انشاء شارع خدمي نموذجي يضم استراحات وبكلفة تقدر ب 150 مليون دينار بجهود مديرية بلدية المحمودية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تهيئة قطع أراضٍ لتوزيعها على ذوي الدخل المحدود ) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تهيئة قطع أراضٍ لتوزيعها على ذوي الدخل المحدود ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).