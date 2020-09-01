وزير النفط يبحث مع السفير السعودي تحديات سوق النفط العالمية

2020/09/01 | 11:59 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- بحث وزير النفط احسان عبد الجبار مع السفير السعودي عبد العزيز الشمري التنسيق والتعاون لمعالجة ومواجهة التحديات التي تواجه السوق النفطية العالمية .وذكر بيان لوزارة النفط تلقت “المستقلة” نسخة منه اليوم الثلاثاء ، ان الوزير استقبل السفير السعودي وجرى في المقابلة بحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين والعمل على توسيع وتطوير […]

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