استشهاد امرأة وجرح ثلاثة بانفجار عجلة مفخخة على طريق تكريت – كركوك

2020/09/01 | 11:59 - المصدر: قناة التغيير

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قتل وأصيب أربعة اشخاص بينهم منتسبين امنيين وذلك جراء انفجار عجلة مفخخة استهدفت نقطة تفتيش أمنية على الطريق الرابط بين تكريت وكركوك.

وضمن تفاصيل الحادث الإرهابي، ذكرت خلية الاعلام الأمني أن عجلة مفخخة انفجرت في سيطرة جسر مريم بيك المرابطة على طريق تكريت كركوك، مما ادى الى استشهاد امرأة وجرح ثلاثة منتسبين أمنيين.



هذا واتخذت القوات الأمنية إجراءات أمنية مشددة عند سيطرات دخول وخروج كركوك وتكريت بعد الحادث.

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