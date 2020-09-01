وزير الداخلية يدعو إلى تحقيق بيئة آمنة والحفاظ على أرواح المواطنين

2020/09/01 | 11:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في خضم تصاعد عمليات الاغتيال..



أكد وزير الداخلية عثمان الغانمي، ان الوزارة أمام مهمة كبيرة للحد من الجريمة.

وخلال المؤتمر الأمني الذي اقامته مديرية مكافحة اجرام بغداد دعا الغانمي إلى أهمية تحقيق بيئة آمنة والوقوف امام التحديات للحفاظ على أرواح المواطنين.

من جانبها، اكدت لجنة الامن والدفاع النيابية ان عمليات الاغتيال هي جزء من منظومة الارهاب، وتدخل في خانة الجريمة المنظمة، وهذا النوع من الجرائم يكون عابراً للحدود، اضافة الى ان البلد يعيش تقاطع ارادات مما ينتج تدخلات خارجية وعمليات إرهابية.

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