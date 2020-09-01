2020/09/01 | 12:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت دائرة صحة محافظة بابل، الثلاثاء، ان المحافظة سجلت 59 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وذكرت الدائرة في بيان ان “عدد الإصابات المؤكدة في الموقف الوبائي لدائرة صحة بابل ليوم الثلاثاء، بلغت 59 حالة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 131 حالة اما عدد الوفيات فتم تسجيل حالتين”.

وأوضحت أن “عدد الاصابات الكلي التراكمي بلغ 10826 وعدد حالات الشفاء الكلي بلغ 9232”.

التالي

منذ ساعة واحدة

انطلاق ماراثون امتحانات المرحلة الإعدادية ..بمشاركة أكثر من 480 الف طالب وطالبة

منذ ساعتين

اجراءات عاجلة بعد تعرض مجسر لحادث مروري بطريق محمد القاسم في بغداد

منذ 3 ساعات

مصرف الرافدين يعلن توزيع رواتب موظفي صحة الكرخ والرصافة

منذ 14 ساعة

البيطرة ترصد حالات من الغش التجاري للدجاج المحلي

منذ 16 ساعة

المباشرة بصرف راتب المعين المتفرغ لشهر آب من عام 2020

منذ 18 ساعة

الصحة تسجل 3757 اصابة و83 حالة وفاة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق

منذ 19 ساعة

تركيا تمدد تعليق رحلاتها الجوية من وإلى العراق لغاية الاول من تشرين الاول المقبل

منذ 19 ساعة

العمل تعلن اطلاق حصة اربعة الاف اسرة مستحقة للحماية الاجتماعية في نينوى

منذ 20 ساعة

ضبط ثلاثة صهاريج وعجلتين محملة بمنتوج نفطي مخالف للضوابط في ثلاث محافظات

منذ 21 ساعة

النفط تعلن عن حجم انتاج وكلفة ثالث أضخم مشروع للبتروكيماويات في المنطقة وشمال أفريقيا

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (59 إصابة و131 حالة شفاء من فيروسك ورونا في بابل) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (59 إصابة و131 حالة شفاء من فيروسك ورونا في بابل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).