لجنة الركبي تعلن القائمة الاولية للمنتخب الوطني

2020/09/01 | 12:04 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..اعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني للركبي بقيادة المدرب مصطفى عبد حسن عن القائمة الاولية لاسود الركبي والتي ضمت ٢٠ لاعبا تحضيرا للاستحقاقات المقبلة.

وقال مدرب المنتخب الوطني مصطفى عبد في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ انه “تم اختيار لاعبي المنتخب الوطني من خلال المستوى الذي قدموه في بطولة الدوري العراقي التي تابعتها مع الجهاز الفني المساعد حيث ضمت القائمة لاعبين جدد فضلا عن تواجد لاعبي الخبرة الذين مثلوا المنتخب في البطولات الدولية السابقة “.

وأضاف انه “اختار ٢٠ لاعبا سيتم تقليصهم الى ١٤ لاعبا سيتم زجهم في معسكر تدريبي داخلي واخر خارجي بعد موافقة خلية الازمة، حيث انه لم يتم تحديد الوقت الزمني للبدء بالتدريبات”.

وتألفت القائمة الاولية للمنتخب من : سرمد عبد جاسم (الاسكان) حسین منذر جاسم (الجماهير) حسين عدنان ذيبان(الاسكان) حسين عمار عدنان (البلدي) حیدر عباس رشید(الاسكان) محمد سعد طه (الحدود) ايمن محسن علي (الجماهير) رسول شایع عودة (الاسكان) حيدر خليل ابراهيم (الاسكان) الحسن محمد حسن (البلدي) حیدر كريم كاطع (الاسكان) لواء محمد مصطفی (الحدود) انس فالح محمد (الجماهير) غيث كاظم خريبط (الاسكان) عمر طارق غالب (الحدود) مصطفی احمد فياض (الاسكان) احمد شهاب حمد (الحدود) علي قاسم حنون (الاسكان) لطيف خالد لطيف (الحدود) محمد علي ياسين (البلدي).

يذكر ان لجنة الركبي جددت الثقة بالمدرب مصطفى عبد الذي قاد اسود الركبي في البطولة العربية التي اقيمت في مصر ٢٠١٨ فضلا عن تسمية سلام كاطع مدربا مساعدا وعلي عمار مدربا للياقة البدنية.



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